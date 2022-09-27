Кейн вступился за Магуайра после матча Лиги наций Англия — Германия

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн поддержал защитника национальной команды Гарри Магуайра, подвергшегося критике после матча 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Германией (3:3).



«Любая индивидуальная ошибка разочаровывает. Но мы команда, и мы будем поддерживать друг друга до конца. Гарри получил травму и доигрывал матч практически на одной ноге. У него сильный характер, я горжусь им. Гарри — невероятный игрок и прекрасный человек. Все знают, насколько он хорош в своём деле. Сейчас он может чувствовать, что весь мир настроен против него. Ему тяжело, но мы, игроки и тренерский штаб сборной, готовы отстаивать его, потому что он крайне важен для нас», — приводит слова Кейна BBC.

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