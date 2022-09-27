Украина — Шотландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Шотландией. Команды будут играть на стадионе «Стадион Краковии» в Кракове (Польша). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Команды выступают в группе B1. В ней лидирует сборная Шотландии. В пяти матчах турнира команда Стива Кларка набрала 12 очков. Украинская национальная команда занимает второе место в квартете. Команда Александра Петракова набрала 10 очков. Ниже располагаются команды Ирландии (5) и Армении (3) соответственно.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 27 сентября 2022
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