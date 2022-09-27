Неймар: надеюсь, смогу побить рекорд Пеле по голам за сборную

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал о своих планах в национальной команде. На данный момент форвард парижского клуба забил 74 гола за сборную, на счету нынешнего рекордсмена Пеле — 77 голов.

«Я надеюсь, что смогу обойти Пеле по голам за сборную. Скоро пообщаюсь об этом с партнёрами по национальной команде и попрошу их помочь мне забивать», – цитирует Неймара Telefoot.

За последний месяц лета Неймар забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Бразилец выбран лучшим игроком Лиги 1 в августе по итогам голосования болельщиков. Напомним, «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. У подопечных Кристофа Галтье в активе 22 набранных очка после восьми проведённых встреч.

Неймар картинно упал в штрафной площади соперника