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Магуайр после матча с Германией прождал Саутгейта в течение двух часов, чтобы поговорить

Магуайр после матча с Германией прождал Саутгейта в течение двух часов, чтобы поговорить
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр оставался на стадионе «Уэмбли» в течение двух часов после матча с Германией (3:3) в Лиге наций. Как сообщает Mirror, защитник хотел поговорить с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом, чтобы обсудить свою игру.

Магуайр допустил две результативные ошибки. В результате англичанина вновь подвергли серьёзной критике.

Пока ничего неизвестно, как прошёл разговор Магуайра и Саутгейта. Но ранее главный тренер сборной Англии публично поддержал капитана «Манчестер Юнайтед», который в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе своей команды. Саутгейт дал понять, что рассчитывает на Магуайра на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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