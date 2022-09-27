Магуайр после матча с Германией прождал Саутгейта в течение двух часов, чтобы поговорить

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр оставался на стадионе «Уэмбли» в течение двух часов после матча с Германией (3:3) в Лиге наций. Как сообщает Mirror, защитник хотел поговорить с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом, чтобы обсудить свою игру.



Магуайр допустил две результативные ошибки. В результате англичанина вновь подвергли серьёзной критике.



Пока ничего неизвестно, как прошёл разговор Магуайра и Саутгейта. Но ранее главный тренер сборной Англии публично поддержал капитана «Манчестер Юнайтед», который в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе своей команды. Саутгейт дал понять, что рассчитывает на Магуайра на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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