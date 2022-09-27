РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов

Сегодня, 27 сентября, прошло заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение запретить казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков.
«Принято решение удовлетворить заявление аккредитованного РФС посредника ИП Агеева Д.Н. в отношении ФК «Рубин» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать клуб выплатить аккредитованному посреднику задолженность по договору о посреднических услугах от 28 июня 2020 года и дополнительному соглашению от 5 августа 2021 года в течение 21 календарного дня с момента вступления настоящего решения в силу. Обязать клуб выплатить аккредитованному посреднику штраф за задержку выплаты задолженности в течение 21 календарного дня с момента вступления настоящего решения в силу.
Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Рубин» в случае исполнения обязательств перед аккредитованным посредником ИП Агеевым Д.Н., установленных настоящим решением», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.
- 27 сентября 2022
-
19:45
-
19:43
-
19:37
-
19:31
-
19:20
-
19:18
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:32
-
18:26
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:29
-
17:21
-
17:19
-
16:57
-
16:43
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:12
-
15:05
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:53
-
14:35
-
14:30