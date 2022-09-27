Киммих: англичане не хотели играть с нами в футбол

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих выразил недовольство в связи со стратегией, которую избрал тренерский штаб сборной Англии на матч команд в Лиге наций. Встреча завершилась со счётом 3:3. По мнению Киммиха, англичане не хотели играть в футбол.



«Мы полностью контролировали игру и вели со счётом 2:0. Но после того как забили два мяча, стали действовать слишком пассивно, нам не хватало смелости впереди. Сборная Англии играла на контратаках. Англичане не хотели играть в футбол.



Но такое не должно было произойти во втором тайме. Мы полностью отдали игру», — цитирует Киммиха 90Min.

Группу в итоге выиграла сборная Италии, которая вышла в плей-офф. Англичане заняли последнее место в турнирной таблице и вылетели в Лигу B.

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