Невилл: Магуайр должен ехать на ЧМ. У Англии нет мощного пула центральных защитников

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о неудачах защитника Гарри Магуйара в стане «красных дьяволов» и в сборной Англии.



«Гарри переживает трудный момент. Я сочувствую ему из-за того, что произошло накануне. Но у него твёрдый характер, прекрасная семья и окружение в «Манчестер Юнайтед», которое готово помочь ему. Когда я потерял уверенность, я пошёл к психологу, и он помог мне. Я бы посоветовал сделать ему то же, что и я.



От этого никуда не деться. Гарри не может сделать ничего, кроме как проявить себя, стараться изо всех сил и не сдаваться. В какой-то момент форма вернётся, потому что раньше он отлично выступал за «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии. Гарри должен ехать на чемпионат мира. У Англии нет мощного пула центральных защитников. У Магуайра нет серьёзной конкуренции», — приводит слова Невилла BBC.

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