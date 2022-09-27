Пессина объяснил, почему «Ювентус» проиграл «Монце»
Поделиться
Полузащитник и капитан «Монцы» Маттео Пессина прокомментировал победу над «Ювентусом» (0:1).
«Мы хорошо использовали трудности «Ювентуса», мы были в огне. После тяжёлого старта в чемпионате и ничьей с «Лечче» мы сказали себе, что важно набирать очки. Мы воспользовались большинством, но мы выиграли не только из-за численного преимущества, а вообще из-за всех сложностей, с которыми сейчас сталкивается «Ювентус».
Мы были хороши в том, чтобы заставить их удалиться, забить гол и удержать результат. К сожалению, когда команда идёт плохо, тренер уходит. Нам всем жаль, что Джованни Строппа ушёл. Он проделал большую работу, сумев впервые в истории вывести «Монцу» в Серию», — цитирует Пессину Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.
Комментарии
- 27 сентября 2022
-
19:45
-
19:43
-
19:37
-
19:31
-
19:20
-
19:18
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:32
-
18:26
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:29
-
17:21
-
17:19
-
16:57
-
16:43
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:12
-
15:05
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:53
-
14:35
-
14:30
Партнерский контент