Пессина объяснил, почему «Ювентус» проиграл «Монце»

Полузащитник и капитан «Монцы» Маттео Пессина прокомментировал победу над «Ювентусом» (0:1).

«Мы хорошо использовали трудности «Ювентуса», мы были в огне. После тяжёлого старта в чемпионате и ничьей с «Лечче» мы сказали себе, что важно набирать очки. Мы воспользовались большинством, но мы выиграли не только из-за численного преимущества, а вообще из-за всех сложностей, с которыми сейчас сталкивается «Ювентус».

Мы были хороши в том, чтобы заставить их удалиться, забить гол и удержать результат. К сожалению, когда команда идёт плохо, тренер уходит. Нам всем жаль, что Джованни Строппа ушёл. Он проделал большую работу, сумев впервые в истории вывести «Монцу» в Серию», — цитирует Пессину Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.