Н'Голо Канте вернулся к тренировкам в «Челси» после травмы

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба английского клуба.



Напомним, Канте пропустил шесть матчей из-за травмы подколенного сухожилия. Полузащитник будет тренироваться в общей группе, когда другие футболисты «Челси» вернутся в клуб из расположения национальных команд.



Канте перешёл в «Челси» из «Лестер Сити» в 2016 году. В нынешнем сезоне 31-летний французский полузащитник принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.



Лондонский «Челси» в шести матчах набрал 10 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (18).

У кого в АПЛ — самый крупный контракт?