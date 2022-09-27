Гол Азмуна помог сборной Ирана сыграть вничью с Сенегалом в товарищеском матче
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В товарищеском матче сборная Ирана встречалась с национальной командой Сенегала. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 55-й минуте встречи счёт открыл футболист сборной Ирана Мортеза Пуралиганджи, отправивший мяч в собственные ворота. На 64-й минуте иранский нападающий Сердар Азмун, известный в России по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», сравнял счёт.
Азмун вызывается в национальную команду Ирана с 2014 года. На групповом этапе чемпионата мира 2022 года сборная Ирана сыграет с командами Англии, США и Уэльса, а Сенегал встретится со сборными Катара, Эквадора и Нидерландов. Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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