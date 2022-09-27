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Канчельскис: если футболистам Боснии не нравится матч с Россией, то это их проблемы

Канчельскис: если футболистам Боснии не нравится матч с Россией, то это их проблемы
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о шансах на проведение товарищеского матча с национальной командой Боснии и Герцеговины.

«Пусть проводят товарищескую игру, раз договорились. Если футболистам сборной Боснии и Герцеговины не нравится матч с Россией, то это их проблемы. Всё просто: если Федерация футбола даёт добро, то надо ехать и играть. Я верю, что игра состоится.

К сожалению, сейчас спорт идёт вместе с политикой. Всё слишком далеко заходит — мы заложники данной ситуации. Раньше было другое время, когда спорт был вне политики», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Товарищеская встреча сборных России и Боснии и Герцеговины намечена на ноябрь.

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