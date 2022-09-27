Экс-тренер сборной России считает, что матч с Боснией и Герцеговиной состоится

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о шансах на проведение товарищеского матча с национальной командой Боснии и Герцеговины.
«Как мне кажется, матч с Боснией состоится. Почему? Могу судить по позиции, которую занимают руководители Федерации футбола Боснии и Герцеговины. Не думаю, что боснийцы согласились на товарищескую игру без ведома Союза европейских футбольных ассоциаций. И если какая-то группа футболистов против товарищеской игры с Россией, то это не значит, что игра точно не состоится», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Сборная Боснии и Герцеговины набрала 11 очков в текущем сезоне Лиги наций и гарантировала себе первое место в турнирной таблице. Товарищеская встреча сборных России и Боснии и Герцеговины намечена на ноябрь.
- 27 сентября 2022
-
21:15
-
21:07
-
21:05
-
20:46
-
20:40
-
20:28
-
20:21
-
20:15
-
20:07
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:43
-
19:37
-
19:31
-
19:20
-
19:18
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:32
-
18:26
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:29
-
17:21
-
17:19
-
16:57
-
16:43
-
16:21
-
16:10