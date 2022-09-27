Экс-тренер сборной России считает, что матч с Боснией и Герцеговиной состоится

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о шансах на проведение товарищеского матча с национальной командой Боснии и Герцеговины.

«Как мне кажется, матч с Боснией состоится. Почему? Могу судить по позиции, которую занимают руководители Федерации футбола Боснии и Герцеговины. Не думаю, что боснийцы согласились на товарищескую игру без ведома Союза европейских футбольных ассоциаций. И если какая-то группа футболистов против товарищеской игры с Россией, то это не значит, что игра точно не состоится», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Сборная Боснии и Герцеговины набрала 11 очков в текущем сезоне Лиги наций и гарантировала себе первое место в турнирной таблице. Товарищеская встреча сборных России и Боснии и Герцеговины намечена на ноябрь.