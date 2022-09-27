Юран: готов рассмотреть предложение стать главным тренером сборной России

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. Он выразил уверенность, что через четыре года российские команды вновь будут участвовать в турнирах. Также Юран заявил, что готов возглавить сборную России.



«Предложат возглавить сборную России — обязательно рассмотрю. Я готов рассматривать, почему нет? Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодёжи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Всё равно мы вернёмся в Европу!



Когда вернут российские клубы? Думаю, мы пропустим этот цикл — чемпионат мира в Катаре и Евро-2024, а уже в 2026-м обязательно будем играть в Европе, уверен. Не надо плакать и ныть! Нужно заниматься сборной России. Кто не хочет в сборную, ради бога — идите играть в клубе!» — цитирует Юрана «РБ Спорт».