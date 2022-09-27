Канчельскис: матч между Россией и сборной Медиалиги? Не прикалывайтесь — это уже смешно

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об идее проведения матча национальной команды со сборной Медиалиги.

«Матч между Россией и сборной Медиалиги, если Босния не приедет? Не прикалывайтесь — это уже смешно. Поиск соперника для товарищеского матча сборной — это задача РФС, поэтому пусть работают, ищут и договариваются. Есть же много команд, которые захотят с нами сыграть товарищескую встречу. Вы думаете, что прям все так отказываются?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее было объявлено, что матч сборных России и Боснии и Герцеговины должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. После этого ведущие футболисты боснийской сборной, в частности, Эдин Джеко и Миралем Пьянич, выступили против его проведения. Аналогичное мнение в боснийских СМИ практически ежедневно высказывают бывшие и действующие тренеры, а также другие футбольные лица.