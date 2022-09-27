Украина и Шотландия огласили стартовые составы на матч Лиги наций

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Шотландией. Команды будут играть на стадионе «Стадион Краковии» в Кракове (Польша). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Украина: Андрей Лунин, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Данил Игнатенко, Михаил Мудрик, Андрей Ярмоленко, Артём Довбик.

Шотландия: Крэйг Гордон, Аарон Хики, Джек Хендри, Райан Портеус, Грег Тейлор, Райан Фрейзер, Кенни Маклин, Каллум Макгрегор, Райан Джек, Джон Макгинн, Че Адамс.

Команды выступают в группе B1. В ней лидирует сборная Шотландии. В пяти матчах турнира команда Стива Кларка набрала 12 очков. Украинская национальная команда занимает второе место в квартете. Команда Александра Петракова набрала 10 очков. Ниже располагаются команды Ирландии (5) и Армении (3) соответственно.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.



Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.