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Тренер сборной США: Англия будет страшным соперником на чемпионате мира

Тренер сборной США: Англия будет страшным соперником на чемпионате мира
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Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер поделился мнением о национальной команде Англии.

«Я думаю, все согласны с тем, что у Англии есть команда, которая способна выиграть чемпионат мира по футболу. Гарет Саутгейт, на мой взгляд, проделал отличную работу, помогая игрокам справиться с давлением. Он надел на них плащи, а не смирительные рубашки, и действительно дал им свободу на поле.

Англия будет страшным соперником на чемпионате мира. Мы проанализируем некоторые матчи сборной Англии, выделим их уязвимые стороны и попробуем использовать их», — приводит слова Берхалтера Goal.com.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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