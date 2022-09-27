Ромелу Лукаку вернётся к тренировкам в основной группе «Интера» на текущей неделе

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку вернётся к тренировкам в итальянской команде на текущей неделе, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, бельгийский футболист прошёл дополнительное медицинское обследование. По итогам обследования было установлено, что восстановление Лукаку идёт по плану. Ожидается, что форвард приступит к тренировкам в основной группе команды завтра, 28 сентября.



Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Сезон назад «Челси» вернул Ромелу в свою команду за € 113 млн, но бельгиец не смог закрепиться в команде и был отправлен в аренду в «Интер».



Ранее сообщалось, что у «Интера» есть возможность продлить аренду Лукаку за € 10 млн, в текущем сезоне клуб отдал за аренду € 8 млн.

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