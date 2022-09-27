Стам дал совет Магуайру, который лишился места в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам поделился мнением о ситуации, в которой оказался капитан команды Гарри Магуайр. Он в нынешнем сезоне не попадает в стартовый состав английского клуба.
«Мартинес и Варан хорошо играют, у них удачное партнёрство и взаимодействие. Оно выглядит оптимистично. Я видел, как они играют. Видел, как Мартинес играл в Нидерландах, а Варан — в Мадриде. Надеюсь, что они будут в форме в течение сезона.
С Мартинесом «Манчестер Юнайтед» провёл несколько хороших матчей. Но нужно, чтобы так было весь сезон. Нужна стабильность на 60 матчей. Если это будет, то уже оценим их игру. А пока мы говорим о пяти матчах.
Когда Магуайр получает своё игровое время, ему нужно использовать эти возможности. Конечно, будут травмы, дисквалификации. Магуайру нужно упорно тренироваться и быть готовым. В футболе всё бывает именно так», — цитирует Стама Manchester Evening News.
Самые результативные клубы в АПЛ
- 27 сентября 2022
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:24
-
22:16
-
22:01
-
21:57
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:29
-
21:15
-
21:07
-
21:05
-
20:46
-
20:40
-
20:28
-
20:21
-
20:15
-
20:07
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:43
-
19:37
-
19:31
-
19:20
-
19:18
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:32
-
18:26
-
18:05