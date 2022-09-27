Стам дал совет Магуайру, который лишился места в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам поделился мнением о ситуации, в которой оказался капитан команды Гарри Магуайр. Он в нынешнем сезоне не попадает в стартовый состав английского клуба.



«Мартинес и Варан хорошо играют, у них удачное партнёрство и взаимодействие. Оно выглядит оптимистично. Я видел, как они играют. Видел, как Мартинес играл в Нидерландах, а Варан — в Мадриде. Надеюсь, что они будут в форме в течение сезона.



С Мартинесом «Манчестер Юнайтед» провёл несколько хороших матчей. Но нужно, чтобы так было весь сезон. Нужна стабильность на 60 матчей. Если это будет, то уже оценим их игру. А пока мы говорим о пяти матчах.



Когда Магуайр получает своё игровое время, ему нужно использовать эти возможности. Конечно, будут травмы, дисквалификации. Магуайру нужно упорно тренироваться и быть готовым. В футболе всё бывает именно так», — цитирует Стама Manchester Evening News.

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