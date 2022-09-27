Гаджиев предположил, от чего будет зависеть проведение матча между Россией и Боснией

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о шансах на проведение товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины.
«Шансы на проведение матча оцениваю 50 на 50. Если у боснийцев появилось намерение сыграть со сборной России, значит, у них в федерации есть группа ответственных лиц, которая имеет полномочия огласить те или иные намерения. На сегодняшний день, учитывая последние высказывания тех же футболистов сборной Боснии и других лиц в федерации, нельзя быть уверенным в проведении матча.
Верю, что на Федерацию футбола Боснии и Герцеговины может оказываться давление. Всё зависит от лиц, которые принимают у них решения — насколько высок их авторитет. Запрета на проведение товарищеских игр нет, поэтому давления со стороны УЕФА на боснийцев быть не должно. Решение остаётся только за ними», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 27 сентября 2022
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