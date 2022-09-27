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Неймар забил 14 голов и отдал 8 голевых передач в 13 матчах сезона

Неймар забил 14 голов и отдал 8 голевых передач в 13 матчах сезона
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар в текущем сезоне в общей сложности в 13 матчах сезона забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.

Бразильский нападающий принял участие в играх Лиги чемпионов, чемпионата Франции, а также дважды появлялся в футболке сборной Бразилии в товарищеских матчах. Одно противостояние он провёл в Суперкубке Франции.

В двух матчах Лиги чемпионов форвард забил один гол, в играх за сборную спортсмен отличился три раза. В Суперкубке Франции бразилец оформил дубль, а в Лиге 1 восемь раз поразил сетку ворот соперника. При этом он отдал семь голевых передач в матчах высшего французского дивизиона и один раз ассистировал в Лиге чемпионов.

Неймар картинно упал в штрафной площади соперника

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