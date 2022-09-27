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Сборная Косово разгромила Кипр в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Косово разгромила Кипр в матче Лиги наций УЕФА
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Косово принимала национальную команду Кипра. Встреча, прошедшая на стадионе «Фадиль Вокри (Градски)» в Приштине (Косово), завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Голы за сборную Косово забили футболисты Флора Муслия, Донат Рудани, Эльбасан Рашани и Ведат Мурики, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол за Кипр забил защитник Валентин Роберж.

Сборные Косово и Кипра сохранили свои места в Лиге С, заняв второе и третье места в турнирной таблице группы 2 Лиги С. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции, которая заняла в своей группе третье место и, соответственно, не сможет защитить титул.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2. 6-й тур
27 сентября 2022, вторник. 21:45 МСК
Косово
Окончен
5 : 1
Кипр
1:0 Муслия – 22'   2:0 Рудани – 45+1'   3:0 Рашани – 46'   4:0 Мурики – 52'   4:1 Роберж – 81'   5:1 Мурики – 84'
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