Гол Сперцяна не спас сборную Армении от поражения в матче с Ирландией

В Дублине на стадионе «Авива» завершился матч 6-го тура Лиги наций. В Лиге B группе 1 встречались сборные Ирландии и Армении. Матч закончился победой ирландцев со счётом 3:2.



На 18-й минуте Джон Иган открыл счёт. На 52-й минуте Майкл Обафеми удвоил преимущество сборной Ирландии. Но гостям удалось вернуться в игру. На 71-й минуте Артак Дашян отыграл один мяч, а ещё через две минуты полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сравнял счёт.



В концовке у гостей пошли удаления. На 89-й минуте прямую красную карточку получил Оганес Амбарцумян. А ещё через минуту за вторую жёлтую карточку был удалён Артак Дашян. Уже в компенсированное время ирландцы вырвали победу, мяч с пенальти забил Роберт Брэйди.



Сборная Ирландии набрала семь очков и заняла итоговое третье место в турнирной таблице. Армения закончила турнир на четвёртом месте с тремя очками и вылетела в Лигу C.