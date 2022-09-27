Чехия проиграла Швейцарии и покинула высший дивизион Лиги наций

Сегодня, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Чехией. Команды играли на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене (Швейцария). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Счёт на 29-й минуте открыл Ремо Фройлер после передачи Шердана Шакири.

Гол Фройлера:

Спустя минуту Брил Эмболо укрепил преимущество хозяев.

Гол Эмболо:

В концовке первого тайма Патрик Шик сократил отставание в счёте. В роли ассистента выступил Давид Зима.

Гол Шика:

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На 61-й минуте полузащитник чехов Томаш Соучек не реализовал пенальти. После сегодняшнего поражения сборная Чехии покинула высший дивизион Лиги наций.



Команды выступали в группе A2. В ней победила сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков. Ниже расположились команды Швейцарии (9) и Чехии (4) соответственно. Испанцы вышли в полуфинал турнира, а чехи покинули элитную группу.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.



Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.