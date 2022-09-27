Сборная Греции обыграла Северную Ирландию в матче Лиги наций и вышла в Лигу В
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Греции принимала национальную команду Северной Ирландии. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Камарас» в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 14-й минуте встречи счёт открыл греческий нападающий Димитриос Пелькас. Через четыре минуты футболист сборной Северной Ирландии Шейн Лейвери сравнял счёт. На 55-й минуте полузащитник Георгиос Масурас вновь вывел вперёд греческую команду. Итоговый счёт на 80-й минуте установил игрок сборной Греции Петрос Манталос.
Таким образом, сборная Греции заняла первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги С и добилась повышения в Лигу В. Северная Ирландия замкнула квартет и попала в плей-аут.
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