Сборная Греции обыграла Северную Ирландию в матче Лиги наций и вышла в Лигу В

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Греции принимала национальную команду Северной Ирландии. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Камарас» в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 14-й минуте встречи счёт открыл греческий нападающий Димитриос Пелькас. Через четыре минуты футболист сборной Северной Ирландии Шейн Лейвери сравнял счёт. На 55-й минуте полузащитник Георгиос Масурас вновь вывел вперёд греческую команду. Итоговый счёт на 80-й минуте установил игрок сборной Греции Петрос Манталос.



Таким образом, сборная Греции заняла первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги С и добилась повышения в Лигу В. Северная Ирландия замкнула квартет и попала в плей-аут.