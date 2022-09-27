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Сербия обыграла Норвегию и вышла в Лигу А Лиги наций

Сербия обыграла Норвегию и вышла в Лигу А Лиги наций
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В Осло на стадионе «Уллевол» завершился матч 6-го тура Лиги наций Лиги B. В группе 4 первое место в турнирной таблице оспорили сборные Норвегии и Сербии. Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

На 42-й минуте Душан Влахович с передачи Филипа Костича открыл счёт. А на 54-й минуте Александр Митрович поставил точку, ему ассистировал Иван Илич.

Благодаря этой победе сборная Сербии набрала 13 очков и заняла первое место в турнирной таблице в своей группе. Теперь сербы в следующем розыгрыше турнира сыграют в Лиге А. Сборная Норвегии завершила выступление на втором месте. Норвежцы набрали 10 очков. В Лигу C из этого квартета отправится сборная Швеции.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 6-й тур
27 сентября 2022, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
0 : 2
Сербия
0:1 Влахович – 42'   0:2 Митрович – 54'
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