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Родри прокомментировал победу над Португалией

Родри прокомментировал победу над Португалией
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Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над национальной командой Португалии в матче 6-го тура Лиги наций (1:0).

«Мы знали, что это была последняя игра. Мы потеряли лицо в сегодняшнем матче. В таких случаях надо отдаваться матчу до последнего, давить на соперника. Игроки, которые вышли в конце, неплохо показали себя, и мы начали создавать моменты. Мы были единым организмом, это говорит о нас как о команде. Я знал, что нам выпадет необходимый шанс, португальцы просто оборонялись последние 30 минут. Мы начали немного больше комбинировать, мы неплохо сыграли с Португалией», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете.

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