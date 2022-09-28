Родри прокомментировал победу над Португалией

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над национальной командой Португалии в матче 6-го тура Лиги наций (1:0).
«Мы знали, что это была последняя игра. Мы потеряли лицо в сегодняшнем матче. В таких случаях надо отдаваться матчу до последнего, давить на соперника. Игроки, которые вышли в конце, неплохо показали себя, и мы начали создавать моменты. Мы были единым организмом, это говорит о нас как о команде. Я знал, что нам выпадет необходимый шанс, португальцы просто оборонялись последние 30 минут. Мы начали немного больше комбинировать, мы неплохо сыграли с Португалией», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.
Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете.
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