Рубен Диаш: я не помню ни одного реального шанса у Испании

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал невыход национальной команды в полуфинал Лиги наций.

«Со стороны Испании всегда было больше доминирования, но мы всегда действовали согласованно в единоборствах и в организации обороны. Когда мы могли, мы атаковали, но это случилось ближе к концу. Теперь пришло время двигаться дальше.



В конце концов, у нас были неплохие возможности. Я не помню ни одного реального шанса у Испании, за исключением гола. Они забили, тут особо нечего сказать», — цитирует Рубена Диаша пресс-служба УЕФА.

Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете.