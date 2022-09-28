Рубен Диаш: я не помню ни одного реального шанса у Испании
Поделиться
Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал невыход национальной команды в полуфинал Лиги наций.
«Со стороны Испании всегда было больше доминирования, но мы всегда действовали согласованно в единоборствах и в организации обороны. Когда мы могли, мы атаковали, но это случилось ближе к концу. Теперь пришло время двигаться дальше.
В конце концов, у нас были неплохие возможности. Я не помню ни одного реального шанса у Испании, за исключением гола. Они забили, тут особо нечего сказать», — цитирует Рубена Диаша пресс-служба УЕФА.
Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете.
Новость по темеРодри прокомментировал победу над Португалией
Комментарии
- 28 сентября 2022
-
01:38
-
01:29
-
01:14
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:37
-
00:31
-
00:30
-
00:29
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:36
-
23:19
-
23:13
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:24
-
22:16
-
22:01
-
21:57
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:29
-
21:15
-
21:07
Партнерский контент