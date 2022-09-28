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Рубен Диаш: я не помню ни одного реального шанса у Испании

Рубен Диаш: я не помню ни одного реального шанса у Испании
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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал невыход национальной команды в полуфинал Лиги наций.

«Со стороны Испании всегда было больше доминирования, но мы всегда действовали согласованно в единоборствах и в организации обороны. Когда мы могли, мы атаковали, но это случилось ближе к концу. Теперь пришло время двигаться дальше.

В конце концов, у нас были неплохие возможности. Я не помню ни одного реального шанса у Испании, за исключением гола. Они забили, тут особо нечего сказать», — цитирует Рубена Диаша пресс-служба УЕФА.

Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете.

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