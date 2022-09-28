Болельщики бросили банан в Ришарлисона во время товарищеского матча с Тунисом
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Неприятный инцидент произошёл во время товарищеского матча сборных Бразилии и Туниса, проходившего в Париже (Франция). Болельщики бросили банан в форварда бразильцев и «Тоттенхэм Хотспур» Ришарлисона после того, как он забил. Нападающий побежал к угловому флагу, куда и прилетел фрукт.
К Ришарлисону подбежал полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Фред. Он пнул банан ногой, выбив его подальше.
Федерация футбола Бразилии после матча опубликовала официальное заявление. В нём пресс-служба осудила расистскую выходку, подчеркнув направленность на борьбу с подобной дискриминацией.
Сама встреча в итоге закончилась победой бразильцев со счётом 5:1.
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