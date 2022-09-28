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Определились лучшие бомбардиры по итогам группового этапа Лиги наций УЕФА

Определились лучшие бомбардиры по итогам группового этапа Лиги наций УЕФА
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По итогам завершившегося группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023 стали известны лучшие бомбардиры и ассистенты этой части соревнований.

Наибольшее количество мячей забили сразу два нападающих – это 22-летний норвежец Эрлинг Холанд и 28-летний представитель Сербии Александр Митрович. На счету обоих игроков по шесть забитых мячей, при этом у Эрлинга на один проведённый матч больше и два из голов отправлены в сетку ворот соперников с пенальти. Третью позицию в списке бомбардиров делят сразу три футболиста – это Ведат Мурики (Косово), Хвича Кварацхелия (Грузия) и Хенри Аниер (Эстония), которые забили по пять мячей.

Лучшими ассистентами группового этапа стали Никосур Банку из Румынии и серб Душан Тадич, на счету которых по четыре результативных передачи.

Статистика игроков в Лиге наций УЕФА.

Единственный забитый мяч в матче Португалия – Испания в заключительном туре Лиги наций УЕФА.

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