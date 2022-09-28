В Сербии футболист вышел один на один, но не стал бить и развернул игру в другую сторону

В матче одного из низших сербских дивизионов произошёл нестандартный эпизод. Футболист вышел один на один с вратарём, но не стал бить по воротам или отдавать пас под удар. Об этом сообщает издание Srbija Danas, называя случившееся конфузной сценой, а игроков – актёрами.



Такой момент произошёл в матче седьмого тура Лиги Войводины с участием команд «Омладинац» (Нови Бановцы) и «Подуванац» (Белегиш). Хозяева поля вели со счётом 1:0 после гола, который забил на 12-й минуте Драган Перошевич. А упомянутый выше эпизод случился на 33-й минуте: футболист «Омладинаца» после подачи справа ушёл от защитника, мог бить по воротам или обыгрывать вратаря, но развернулся в другую сторону и отдал пас на противоположный фланг.

кадр из трансляции матча

Видео «конфуза» опубликовал в социальных сетях освещающий события в сербском футболе Мирко Поледица. Он прокомментировал случившееся так: «Зрители смеются, но мы же не настолько глупы и слепы». При этом боснийские СМИ распространили новость, не стесняясь заявлять о том, что в соседней стране «назревает скандал с договорными матчами».