Митрович – о выходе Сербии в Лигу А: у нас команда, против которой никто не захочет играть

Нападающий национальной сборной Сербии Александр Митрович прокомментировал победу в Норвегии, после которой его команда заняла первое место в группе и вышла в Лигу А Лиги наций.



«Я рад, что наши болельщики видят, как мы сражаемся. Наша цель – выкладываться по максимуму перед матчем, и на поле во всём помогать друг другу. В итоге мы выглядим как единое целое. И, считаю, выглядим как команда, с которой никто не захочет играть. Надеюсь, так будет и в будущем.



Неважно, кто нам противостоит, мы всегда играем в свой футбол. Сборная Сербии соревнуется со всеми и выкладывается по полной программе, как и сегодня. Мы добились большого успеха, поднялись на уровень выше, в Лигу А. Будем играть с лучшими сборными. Это и была наша цель, вот и посмотрим, на каком уровне мы находимся», – приводит слова Митровича Kurir.

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