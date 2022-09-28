Малиновский: расстроены невыходом Украины в дивизион А, но мы показали зрелый футбол

29-летний украинский атакующий полузащитник Руслан Малиновский отреагировал на ничью со сборной Шотландии (0:0) в последнем туре группового этапа Лиги наций УЕФА.
«Расстроены невыходом в дивизион А, но команда показала зрелый футбол. Мы выиграли много борьбы и доминировали. Но чтобы выигрывать, нужно забивать голы. Мы создали больше моментов, чем соперник. Была очень хорошая игра, мы заслуживали победы. Но это футбол. Надо готовиться к квалификации Евро-2024.
Было трудновато, но мне очень понравилась игра. Все отработали на 100%. Да, это Лига наций, но отбор на Евро – более важный. Могли быть во второй корзине, а теперь у нас будут более сильные соперники. Надо готовиться.
По ходу матча ощущение, что забьём во втором тайме, но шотландцы закрылись и стали играть низко. Они неплохо сыграли в обороне, но создали меньше моментов. Мы показали хорошую реакцию после матча в Глазго. Если бы забили первыми, то неизвестно, как пошла бы игра. У нас победа, ничья и поражение с Шотландией. Двигаемся дальше.
Шотландцы были очень рады ничьей, праздновали. Я был недалеко от их раздевалки – они аплодировали, тренер сказал слова. После матча они чувствовали, что отдали все силы для этой ничьей. Не всегда побеждает та команда, которая лучше играет. У меня моментов не было, со мной играли очень плотно», — приводит слова Малиновского Tribuna.ua.
Напомним, что соперниками сборной Украины по группе 1 в дивизионе B стали сборные Шотландии, Ирландии и Армении. По итогам шести туров команда Александра Петракова стала второй, набрав 11 очков.
Сборная Украины разгромила Армению в матче Лиги наций.
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