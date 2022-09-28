«Это раздражает». Эдегор высказался о поражениях от словенцев и сербов в Лиге наций

Капитан лондонского «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор прокомментировал исход встречи с Сербией в матче Лиги наций. Его команда проиграла дома со счётом 0:2, а сербы стали победителями 4-й группы Лиги B.



«Ощущаем полное разочарование. Всё предельно просто: мы на данный момент недостаточно хороши. Мы столкнулись с сильной командой, которая очень усложнила нам задачу, и сами находились не на том уровне, на котором должны быть. С соперником ещё более высокого уровня нам будет ещё тяжелее.



Всё, что могло пойти не так, пошло не так. И не только сегодня, но и в нашем прошлом матче со Словенией. Мы должны были и там сыграть лучше, так что это очень грустно. Чем я больше всего разочарован? Нашей атакующей игрой. Соперник действовал агрессивно, а мы не смогли решить эту проблему. Это раздражает», – приводит слова Эдегора NRK.

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.