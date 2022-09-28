В Утрехте сожгли Porsche Panamera игрока «Аякса». Ранее он получал угрозы

В ночь с понедельника на вторник в Утрехте (Нидерланды) был сожжён серый Porsche Panamera полузащитника «Аякса» Мохамеда Ихаттарена, сообщает De Telegraaf.
Около трёх часов ночи полицейские обнаружили горящий автомобиль в утрехтском районе Бернадоттелаан. Незамедлительно приехала пожарная бригада, которая потушила транспортное средство. Днём во вторник были проведены опросы жителей, а также просмотрены камеры видеонаблюдения в ближайших окрестностях. О том, что стало причиной пожара, пока не сообщается. В Нидерландах стоимость такого автомобиля – более € 177 тыс.
Издание отмечает, что недавно также сгорел BMW брата Мохамеда Ихаттарена Ясира. Расследование данного инцидента всё ещё продолжается. Но известно, что семье Ихаттарена с августа поступали угрозы от неких представителей криминальной среды. Сам Мохамед не был замешан в преступной деятельности, однако De Telegraaf добавляет деталей: угрозы возникли после начала его отношений с девушкой, которые были встречены сопротивлением её семьи. В прошлое воскресенье Ихаттарен женился на звезде TikTok Ясмин.
Права на Мохамеда Ихаттарена принадлежат туринскому «Ювентусу». В январе этого года «Аякс» арендовал его на год. Ранее в Нидерландах полузащитник выступал за «ПСВ Эйндховен» (74 матча, 10 голов). В данный момент он травмирован и не провёл ни одной игры за «Аякс» в текущем сезоне.
- 28 сентября 2022
-
04:44
-
04:33
-
03:57
-
03:39
-
03:24
-
03:13
-
03:03
-
02:53
-
02:49
-
02:21
-
02:19
-
02:04
-
01:38
-
01:29
-
01:14
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:37
-
00:31
-
00:30
-
00:29
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:36
-
23:19
-
23:13
-
22:51