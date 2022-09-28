В Утрехте сожгли Porsche Panamera игрока «Аякса». Ранее он получал угрозы

В ночь с понедельника на вторник в Утрехте (Нидерланды) был сожжён серый Porsche Panamera полузащитника «Аякса» Мохамеда Ихаттарена, сообщает De Telegraaf.



Около трёх часов ночи полицейские обнаружили горящий автомобиль в утрехтском районе Бернадоттелаан. Незамедлительно приехала пожарная бригада, которая потушила транспортное средство. Днём во вторник были проведены опросы жителей, а также просмотрены камеры видеонаблюдения в ближайших окрестностях. О том, что стало причиной пожара, пока не сообщается. В Нидерландах стоимость такого автомобиля – более € 177 тыс.



Издание отмечает, что недавно также сгорел BMW брата Мохамеда Ихаттарена Ясира. Расследование данного инцидента всё ещё продолжается. Но известно, что семье Ихаттарена с августа поступали угрозы от неких представителей криминальной среды. Сам Мохамед не был замешан в преступной деятельности, однако De Telegraaf добавляет деталей: угрозы возникли после начала его отношений с девушкой, которые были встречены сопротивлением её семьи. В прошлое воскресенье Ихаттарен женился на звезде TikTok Ясмин.



Права на Мохамеда Ихаттарена принадлежат туринскому «Ювентусу». В январе этого года «Аякс» арендовал его на год. Ранее в Нидерландах полузащитник выступал за «ПСВ Эйндховен» (74 матча, 10 голов). В данный момент он травмирован и не провёл ни одной игры за «Аякс» в текущем сезоне.

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