Юри Алберто вспомнил хет-трик за «Коринтианс» и хочет повторить

Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто, выступающий за эту команду на правах аренды из «Зенита», перед матчем чемпионата Бразилии с «Атлетико Гоияниенсе» (состоится 29 сентября) вспомнил кубковую игру с этим соперником.



«У меня очень хорошие воспоминания от предыдущей встречи с «Атлетико Гоияниенсе». В кубковой игре мне удалось забить сразу три мяча, и это был особенный момент в футболке «Коринтианса». Тот матч стал хорошим поворотным моментом для нас, и для меня в частности, ведь у меня была серия из девяти игр без голов. В среду надеюсь провести ещё один замечательный матч и выступить не хуже, чем тогда. Дай Бог, чтобы наша команда забивала и в итоге одержала победу», – приводит слова Юри Алберто ESPN Brazil.



Кубковый матч «Коринтианс» – «Атлетико Гояниенсе» состоялся 18 августа. Юри Алберто забивал на 50-й, 56-й и 72-й минутах. А в сентябре он дважды отличился в чемпионате – в играх с «Интернасьоналом» (2:2) и «Сан Паулу» (1:1).

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