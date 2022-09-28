Юри Алберто вспомнил хет-трик за «Коринтианс» и хочет повторить

Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто, выступающий за эту команду на правах аренды из «Зенита», перед матчем чемпионата Бразилии с «Атлетико Гоияниенсе» (состоится 29 сентября) вспомнил кубковую игру с этим соперником.
«У меня очень хорошие воспоминания от предыдущей встречи с «Атлетико Гоияниенсе». В кубковой игре мне удалось забить сразу три мяча, и это был особенный момент в футболке «Коринтианса». Тот матч стал хорошим поворотным моментом для нас, и для меня в частности, ведь у меня была серия из девяти игр без голов. В среду надеюсь провести ещё один замечательный матч и выступить не хуже, чем тогда. Дай Бог, чтобы наша команда забивала и в итоге одержала победу», – приводит слова Юри Алберто ESPN Brazil.
Кубковый матч «Коринтианс» – «Атлетико Гояниенсе» состоялся 18 августа. Юри Алберто забивал на 50-й, 56-й и 72-й минутах. А в сентябре он дважды отличился в чемпионате – в играх с «Интернасьоналом» (2:2) и «Сан Паулу» (1:1).
- 28 сентября 2022
-
06:20
-
05:50
-
05:18
-
05:01
-
04:44
-
04:33
-
03:57
-
03:39
-
03:24
-
03:13
-
03:03
-
02:53
-
02:49
-
02:21
-
02:19
-
02:04
-
01:38
-
01:29
-
01:14
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:37
-
00:31
-
00:30
-
00:29
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:37