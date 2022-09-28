Дубль Месси помог Аргентине одержать разгромную победу над Ямайкой в контрольной игре

Национальная сборная Аргентины в американском Гаррисоне провела товарищеский матч со сборной Ямайки. Встреча завершилась победой «альбиселесте» с крупным счётом – 3:0.
На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, воспользовавшись результативной передачей Лаутаро Мартинеса из «Интера». На 87-й минуте Лионель Месси, который появился на поле по ходу второй половины встречи, удвоил преимущество своей команды. Голевая передачу на счету Джовани Ло Чельсо. Спустя две минут Месси поставил финальную точку в этом противостоянии, оформив дубль.
Отметим, что это был последний контрольный матч команды Лионеля Скалони в преддверии чемпионата мира в Катаре. На мундиале аргентинцы стартуют 22 ноября поединком с командой Саудовской Аравии.
- 28 сентября 2022
-
06:20
-
05:50
-
05:18
-
05:01
-
04:44
-
04:33
-
03:57
-
03:39
-
03:24
-
03:13
-
03:03
-
02:53
-
02:49
-
02:21
-
02:19
-
02:04
-
01:38
-
01:29
-
01:14
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:37
-
00:31
-
00:30
-
00:29
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:37