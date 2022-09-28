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Дубль Месси помог Аргентине одержать разгромную победу над Ямайкой в контрольной игре

Дубль Месси помог Аргентине одержать разгромную победу над Ямайкой в контрольной игре
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Национальная сборная Аргентины в американском Гаррисоне провела товарищеский матч со сборной Ямайки. Встреча завершилась победой «альбиселесте» с крупным счётом – 3:0.

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, воспользовавшись результативной передачей Лаутаро Мартинеса из «Интера». На 87-й минуте Лионель Месси, который появился на поле по ходу второй половины встречи, удвоил преимущество своей команды. Голевая передачу на счету Джовани Ло Чельсо. Спустя две минут Месси поставил финальную точку в этом противостоянии, оформив дубль.

Отметим, что это был последний контрольный матч команды Лионеля Скалони в преддверии чемпионата мира в Катаре. На мундиале аргентинцы стартуют 22 ноября поединком с командой Саудовской Аравии.

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