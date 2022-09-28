Месси расписался на спине у фаната, который выбежал на поле в игре Аргентина — Ямайка

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси дал автограф болельщику во время контрольной игры с Ямайкой (3:0).
Фанат 35-летнего аргентинца с голым торсом выбежал на поле и подбежал к футболисту. Лионель явно опешил от того, что на футбольном газоне появился болельщик, однако расписался ему на спине. Сразу же на помощь игроку пришли работники стадиона, которые увели нарушителя с поля.
Напомним, что в противостоянии с Ямайкой Месси оформил дубль. Свой первый гол аргентинец забил дальним ударом из-за пределов штрафной площади на 87-й минуте, а затем спустя две минуты реализовал штрафной удар.
Отметим, что это был последний контрольный матч команды Лионеля Скалони в преддверии чемпионата мира в Катаре. На мундиале аргентинцы стартуют 22 ноября поединком с командой Саудовской Аравии.
Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик:
- 28 сентября 2022
-
06:20
-
05:50
-
05:18
-
05:01
-
04:44
-
04:33
-
03:57
-
03:39
-
03:24
-
03:13
-
03:03
-
02:53
-
02:49
-
02:21
-
02:19
-
02:04
-
01:38
-
01:29
-
01:14
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:37
-
00:31
-
00:30
-
00:29
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:37