Месси расписался на спине у фаната, который выбежал на поле в игре Аргентина — Ямайка

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси дал автограф болельщику во время контрольной игры с Ямайкой (3:0).

Фанат 35-летнего аргентинца с голым торсом выбежал на поле и подбежал к футболисту. Лионель явно опешил от того, что на футбольном газоне появился болельщик, однако расписался ему на спине. Сразу же на помощь игроку пришли работники стадиона, которые увели нарушителя с поля.

Напомним, что в противостоянии с Ямайкой Месси оформил дубль. Свой первый гол аргентинец забил дальним ударом из-за пределов штрафной площади на 87-й минуте, а затем спустя две минуты реализовал штрафной удар.

Отметим, что это был последний контрольный матч команды Лионеля Скалони в преддверии чемпионата мира в Катаре. На мундиале аргентинцы стартуют 22 ноября поединком с командой Саудовской Аравии.

Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик: