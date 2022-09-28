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Скалони продлил контракт со сборной Аргентины

Скалони продлил контракт со сборной Аргентины
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с национальной командой.

Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Ассоциацию футбола Аргентины (АФА).

Новый контракт 44-летнего специалиста с АФА рассчитан до июня 2026 года.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством национальная команда выиграла Кубок Америки – 2021, обыграв в финале сборную Бразилии со счётом 1:0 и выиграв первый международный турнир с 1993 года. В сезоне-2016/17 специалист был помощником в тренерском штабе испанской «Севильи», которую возглавлял экс-рулевой «альбиселесте» Хорхе Сампаоли. Затем 44-летний уроженец Росарио был ассистентом Сампаоли и в национальной команде.

Скалони играл за испанские «Депортиво», «Расинг», «Мальорку», итальянские «Лацио», «Аталанту» и английский «Вест Хэм». Также Лионель провёл семь матчей в составе сборной Аргентины.

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