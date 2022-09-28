Сборная Аргентины не проигрывает уже 35 матчей подряд
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Сегодня, 28 сентября, сборная Аргентины победила Ямайку в товарищеском матче со счётом 3:0. «Альбиселесте» не проигрывают уже 35 игр подряд во всех соревнованиях. Последний раз они уступали в июле 2019 года сборной Бразилии (0:2) в первом матче 1/2 финала Кубка Америки.
Аргентина находится в двух играх от повторения достижения команды Италии: с сентября 2018 по октябрь 2021 года подопечные Роберто Манчини провели 37 матчей без поражений, установив тем самым мировой рекорд.
Отметим, что поединок с Ямайкой стал последним контрольным матчем команды Лионеля Скалони в преддверии чемпионата мира в Катаре. На мундиале аргентинцы стартуют 22 ноября встречей со сборной Саудовской Аравии. Обе команды попали в квартет C.
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