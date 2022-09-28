Лионель Месси забил 90 голов за сборную Аргентины
Поделиться
Форвард сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси забил 90-й гол за свою национальную команду в товарищеском матче с командой Ямайки (3:0). Напомним, что в противостоянии с Ямайкой Месси оформил дубль. Свой первый гол аргентинец забил дальним ударом из-за пределов штрафной площади на 87-й минуте, а затем спустя две минуты реализовал штрафной удар.
Таким образом, для Лионеля третий забитый мяч в этом противостоянии стал 90-м в составе «альбиселесте». По количеству забитых мячей в международных матчах Месси на данный момент уступает теперь лишь форварду сборной Португалии Криштиану Роналду (117) и экс-нападающему сборной Ирана Али Даеи (109).
В 2022 году Месси забил 10 мячей в составе своей национальной команды.
Комментарии
- 28 сентября 2022
-
07:31
-
06:57
-
06:38
-
06:20
-
05:50
-
05:18
-
05:01
-
04:44
-
04:33
-
03:57
-
03:39
-
03:24
-
03:13
-
03:03
-
02:53
-
02:49
-
02:21
-
02:19
-
02:04
-
01:38
-
01:29
-
01:14
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:37
-
00:31
-
00:30
-
00:29
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:40
Партнерский контент