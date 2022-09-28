Главный тренер сборной Чехии Шильгавы прокомментировал поражение от Швейцарии

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги наций со сборной Швейцарии. Его команда уступила со счётом 1:2.



«Пожалуй, мы провели лучший матч за долгое время. У меня смешанные чувства, потому что мы хорошо сыграли, но вылетели из высшего дивизиона. Однако игроки получили очень ценный опыт», – приводит слова Шильгавы пресс-служба УЕФА.



Команды выступали в группе A2. В ней победила сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков. Ниже расположились команды Швейцарии (9) и Чехии (4). Испанцы вышли в полуфинал турнира, а чехи покинули элитную группу.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.