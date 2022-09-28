Месси отметился 18 голевыми действиями в 13 играх сезона
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Сегодня, 28 сентября, сборная Аргентины провела товарищескую игру с национальной командой Ямайки. Подопечные Лионеля Скалони обыграли оппонентов со счетом 3:0. Дублем в составе южноамериканской команды отметился форвард Лионель Месси.
В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 13 матчах за «альбиселесте» и французский «ПСЖ». На счету Месси 10 точных ударов и восемь ассистов. В последних шести поединках Лионель забил шесть голов.
Контрактное соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до 2023 года.
Стоит отметить, что Лионель забил 90-й гол в составе своей национальной команды в противостоянии с Ямайкой. В 2022 году знаменитый форвард, выступая за «альбиселесте», также поражал ворота сборных Венесуэлы, Эстонии и Гондураса.
Новость по темеЛионель Месси забил 90 голов за сборную Аргентины
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