Хосе Гайя: мы много терпели в матче с Португалией, но это того стоило

Защитник сборной Испании Хосе Гайя поделился эмоциями после матча со сборной Португалии в рамках Лиги наций. Испанцы победили со счётом 1:0.
«Мы много терпели, но это того стоило. Приехали сюда с намерением владеть мячом и быть первым номером. Думаю, нам это удалось. В начале встречи нам не хватало глубины, но последние 35 минут были впечатляющими. Мы шли к цели и в итоге получили награду. Мы были настойчивы, и это гарантировало нам место в плей-офф», – приводит слова Гайи пресс-служба УЕФА.
Команды выступали в группе A2. В ней победила сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков. Ниже расположились команды Швейцарии (9) и Чехии (4). Испанцы вышли в полуфинал турнира, а чехи покинули элитную группу.
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