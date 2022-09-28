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Кантона назвал двух знаменитых футболистов, которыми восхищается

Кантона назвал двух знаменитых футболистов, которыми восхищается
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона назвал двух игроков, которыми восхищается.

«Я всегда восхищался игрой Райана Гиггза и Паоло Мальдини. Эти парни на протяжении 20 лет были преданы одной команде. Это вызывает большое уважение. Я не смог этого сделать. Мне становилось скучно на одном месте, и я находил другое. Вероятно, так происходило, поскольку я увлекался другим», — цитирует экс-нападающего манкунианцев The Athletic.

56-летний Кантона выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 год, когда завершил футбольную карьеру. Вместе с английским клубом нападающий выиграл 12 трофеев. За сборную Франции форвард провёл 45 матчей, в которых отметился 20 забитыми мячами.

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