Гризманн признан лучшим футболистом «Атлетико», лишь раз появившись в стартовом составе

Французский нападающий Антуан Гризманн признан лучшим футболистом мадридского «Атлетико» по итогам сентября. Об этом сообщила пресс-служба «матрасников».

При этом стоит отметить, что 31-летний форвард лишь раз появился в основном составе «матрасников». Это произошло в матче 6-го тура Ла Лиги с «Реалом». Гризманн провёл на поле в игре со «сливочными» все 90 минут. До игры с «Реалом» Антуан ни разу не проводил на поле более получаса. Это связано с тем, что если Гризманн будет играть слишком много, то «Атлетико» придётся активировать опцию выкупа футболиста у «Барселоны» за € 40 млн.



Француз выступает за клуб из Мадрида на правах аренды. Соглашение действует до окончания нынешнего сезона.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:

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