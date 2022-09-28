Зиньковский, Умяров и Зуев приехали на приговор Ларину в Замоскворецкий суд

Полузащитники «Спартака» Антон Зиньковский и Наиль Умяров, а также хавбек «Химок» Александр Зуев приехали на оглашение приговора по делу бывшего руководителя футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина в Замоскворецкий суд Москвы, передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».



Ларин занимал пост генерального директора академии «Чертаново» и работал в клубе на протяжении 13 лет. На данный момент «Чертаново» выступает во Второй лиге России.