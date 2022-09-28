Вратарю сборной Швейцарии Яну Зоммеру не забили пять пенальти подряд

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер установил историческое достижение в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций с национальной командой Чехии (2:1). Он отразил пятый пенальти подряд. При подсчёте не учитывались 11-метровые удары, которые были включены в серии пенальти.



С ноября 2020 года вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер сделал четыре сейва – два от защитника сборной Испании Серхио Рамоса, один – от полузащитника сборной Италии Жоржиньо и один – от хавбека национальной команды Чехии Томаша Соучека. Ещё в одном случае Жоржиньо не попал в створ ворот.



Вчера, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Чехией. Команды играли на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене (Швейцария). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Сборная Испании уступила Швейцарии в матче 5-го тура Лиги наций: