Красивый гол игрока «Зенита» Барриоса принёс победу сборной Колумбии в матче с Мексикой

Сегодня, 28 сентября, сборная Колумбии провела товарищеский матч с национальной командой Мексики. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу колумбийцев.
Примечательно, что победный мяч за сборную Колумбии забил футболист «Зенита» Вильмар Барриос – он сделал это красивым выстрелом с лёту из-за пределов штрафной площади соперника.
Красивый гол Вильмара Барриоса принёс победу сборной Колумбии. Видео:
Также стоит отметить, что в составе колумбийцев сыграл полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль. Игрок армейской команды также отметился результативным действием — он отдал результативную передачу в эпизоде со вторым голом Колумбии.
Напомним, сборная Колумбии не смогла завоевать путёвку на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Колумбийцы заняли шестое место в турнирной таблице, им не хватило всего одного очка, чтобы сыграть в межконтинентальном плей-офф.
- 28 сентября 2022
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