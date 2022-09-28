«Это неприемлемо». Силва — о броске банана в сторону Ришарлисона в игре Бразилия — Тунис
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Защитник «Челси» и сборной Бразилии Тьяго Силва осудил расистское поведение болельщиков во время товарищеского матча с национальной командой Туниса (5:1).
Во время игры, прошедшей на стадионе «Парк де Пренс», в футболиста сборной Бразилии Ришарлисона с трибун был брошен банан. Это произошло, когда игрок праздновал второй гол своей национальной команды.
«Обидно и тяжело видеть подобное. Я не знаю, демонстрировали ли на экранах подготовленные ролики против расизма. Такие вещи продолжают происходить. К сожалению, мы ничего не можем изменить в менталитете людей. Надеюсь, общественность осознаёт, что это неприемлемо и должно остаться в прошлом. Мы должны меняться», — приводит слова Силвы Le Parisien.
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