Каррагер: Магуайр будто испуганный кролик, ему надо заканчивать в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о капитане «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре. Он высказал позицию, что футболисту пора уходить из нынешнего клуба.
«Хочу задать Магуайру следующий вопрос: в тебе ещё осталась спортивная злость? Слишком часто кажется, что на его плечи возложены все тяготы этого мира, он будто испуганный кролик, а не авторитетный центральный защитник, которым он когда-то считался.
Думаю, что на клубном уровне уже слишком поздно пытаться что-то исправить. Ещё в прошлом году я говорил, что он борется за свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Ему нужно заканчивать в этом клубе, это должен быть его последний сезон там, чтобы он начал с чистого листа», — цитирует Каррагера The Telegraph.
Топ ошибок и привозов 33-го тура АПЛ:
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